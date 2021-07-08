В Афганистане растет угроза террористических нападений – глава МИД РФ

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В Афганистане растет угроза террористических нападений в свете вывода войск США. Об этом в четверг, 8 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, передает РИА Новости.

"Самая главная проблема – там усиливается угроза террористических нападений. Талибы ведут себя более воинственно", – сказал министр.

По его словам, уходя из Афганистана, Соединенные Штаты оставляют ситуацию там для решения ее силовым путем. Отвечая на вопрос о возможном вводе российских войск, министр заявил, что ответ очевиден.

Обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане осложнилась вечером 3 июля. Они были полностью захвачены радикалами. Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.