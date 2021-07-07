Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

07 июля, 20:39
Фото: ТАСС/Нозим Каландаров
Таджикистан попросил помощи у союзников по ОДКБ справиться с вызовами со стороны Афганистана. Об этом в ходе заседания постоянного совета организации заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов.
"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", – приводит его слова РИА Новости.
В Таджикистане считают, что ситуация требует адекватного реагирования со стороны ОДКБ. По мнению Султонова, также нужно усилить потенциал по защите южных рубежей.
"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы", – добавил он.
Обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане осложнилась вечером 3 июля. Они были полностью захвачены радикалами. Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.
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