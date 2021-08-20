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Политика

17:31

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

власть политика

Фото: ТАСС/AP PHOTO

Комментируя ситуацию в Афганистане, Владимир Путин призвал прекратить навязывать извне сторонние ценности и строить в других странах демократию. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в Кремле хорошо знают ситуацию в Афганистане, поэтому убеждены, что навязывать этой стране форму государственного устройства и общественной жизни контрпродуктивно. По словам Путина, операцию США в Афганистане нельзя назвать успешной.

Он отметил важность недопущения проникновения террористов из Афганистана в соседние государства, в том числе под видом беженцев.

"На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", – сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также добавил, что запрещенное в России террористическое движение "Талибан" уже контролирует почти весь Афганистан, поэтому исходить нужно их этих реалий. При этом важно не допустить развала страны. В этих условиях всем странам следует наладить отношения с Афганистаном и объединить усилия для его поддержки, заключил президент.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров лидеры России и Германии планировали обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных вопросов. В частности, главы государств собирались уделить внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

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