Путин 21 августа встретится с президентом Казахстана

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Владимир Путин 21 августа проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президенты также обсудят ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности с учетом ситуации в Афганистане", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook написал, что главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на евразийском пространстве.

Ранее Владимир Путин позвонил премьеру Италии Марио Драги, обе стороны высказались за объединение усилий для недопущения гуманитарной катастрофы в Афганистане.