Талибы заявили о возвращении в страну главы МИД Афганистана

12:40
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД
Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) заявил, что движению удалось связаться с главой МИД Афганистана Ханифом Атмаром, и он вернется в страну, сообщает телеканал Al-Jazeera..
Ранее Атмар сообщал о нападениях на его коллег и резиденцию, а также уточнил, что и он, и коллеги находятся в безопасном месте.
"Мы связались с бывшими чиновниками, которые покинули страну, по вопросу их возвращения. Мы установили контакт с бывшим главой МИД Ханифом Атмаром, он вернется в страну", – заявил высокопоставленный участник террористической группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), поддерживающей тесные связи с талибами, Халил Аль-Рахман Хаккани.
Он отметил, что сейчас проходит рад серьезных встреч с представителями всех сторон на тему создания нового правительства.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Ранее глава Высшего совета совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла вместе с бывшим президентом страны Хамидом Карзаем, который руководил государством до 2014 года, провели переговоры с представителями политического кабинета движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Политики обсудили вопросы безопасности и урегулирования конфликта для будущего страны.
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