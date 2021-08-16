На территорию Узбекистана проникли афганские военные

20:55
Фото: AP Photo/Александр Земляниченко
Около 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана накануне незаконно проникли в Узбекистан через пограничную реку Амударья. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"15 августа 158 афганских граждан и военнослужащих через реку незаконно пересекли территорию Термезского района Узбекистана", – говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по по статье "Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц". Сейчас ведется следствие.
Накануне запрещенное в РФ движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.
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