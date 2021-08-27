После взрыва на складе в Казахстане в больнице находятся 28 пострадавших

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Фото: youtube.com/KTK TV
28 пострадавших остаются в больницах после произошедших взрывов на складе воинской части на юге Казахстана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление властей Жамбылской области.
"На 08:00 часов (05:00 по московскому времени) 27 августа в больницах находятся 28 больных", – подтвердили в пресс-службе.
Уточняется, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.
Ранее стало известно, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 по местному времени произошло возгорание возле одного из складов. Из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.
В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
По информации Минобороны страны, в данный момент пожар на месте происшествия продолжается.
В Казахстане загорелся воинский склад
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