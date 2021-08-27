На складе боеприпасов в Казахстане, где были взрывы, хранилось более 500 т тротила

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На складе боеприпасов на юге Казахстана, на котором произошли взрывы, хранилось более 500 тонн тротила. Об этом рассказал официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

"Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила", – говорится в сообщении.

Возгорание возле одного из складов произошло в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана 26 августа около 19:00 по местному времени. Позже из-за пожара прогремел взрыв неустановленных предметов.

Глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев сообщил, что в ведомстве рассматривают несколько возможных причин случившегося. В их числе – нарушение требований безопасности, самовозгорание и химическая реакция.

В результате случившегося пострадали 60 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, 28 пострадавших продолжают оставаться в больницах. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии остальных информации нет.