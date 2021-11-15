Более 300 человек эвакуировали из лицея на Сахалине из-за пожара

Фото: ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Более 300 человек эвакуированы из лицея в Южно-Сахалинске из-за пожара. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление помещения столовой. <...> Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались более 300 человек", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из-за ЧП детей отправили на дистанционное обучение.

"В выезде участвовали 25 сотрудников и 5 единиц техники МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали сельскую школу. В районной администрации уточнили, что сообщение о взрывном устройстве было отправлено на электронный адрес образовательного учреждения.