Пожар на складе в Подмосковье локализован на 33,8 тысяч "квадратов" – МЧС

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Пожарные локализовали возгорание на складе в Богородском городском округе в Подмосковье на 33,8 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"В 03:05 – локализация на площади 33 800 квадратных метров. Здание горит по всей площади", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. Объявлен повышенный ранг пожара. В готовность приведен пожарный поезд. Отмечается, что в тушении задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

