Серьезное ДТП с участием студенческого автобуса произошло на Кубани

В Краснодарском крае туристический автобус врезался в дерево. Внутри находились 22 студента, которые ехали на практику. Есть пострадавшие.

Согласно предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

