Пожар произошел в цехе по производству электрооборудования в Воронеже, сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на месте работают 13 единиц техники, подробности уточняются. Информация о возгорании на Солнечной улице, 33, поступила в 08:55.

Вечером 21 апреля сообщалось о пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве. Огонь удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже ликвидировали открытое горение.

При пожаре пострадал один человек. В свою очередь, Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.