Примерно 4,5% российских школьников не придут на линейку по случаю Дня знаний

25 августа, 20:43
Фото: depositphotos/pressmaster
Около 4,5% российских школьников не придут в 2021 году на линейку по случаю Дня знаний, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Часть российских школьников не успеет вернуться с отдыха к 1 сентября. Аналитики сервиса изучили данные авиабилетов, забронированных для вылета летом, выяснив, где прогуляют линейку ученики.
Почти треть школьников проведет 1 сентября в Крыму – 33,86% детей полетят домой из Симферополя уже после начала учебного года.
На втором месте, по данным аналитиков, Сочи, где задержатся 26,38% учеников. Третье место по количеству билетов, забронированных на даты после 1 сентября, занимает Анапа. В этом курортном городе задержатся еще 11,81% учащихся. Завершают пятерку лидеров Геленджик (7,22%) и Москва (5,51%).
Билеты семьи с детьми школьного возраста приобретали заблаговременно – за 52–55 дней до вылета. Эксперты отмечают, что глубина бронирования, по сравнению с предыдущими годами, увеличилась. В 2020 году билеты покупали за 23–27 дней. В 2019 году места и вовсе бронировали за 17–19 дней до вылета.
Вместе с тем количество школьников, которые пропустят линейку из-за затянувшегося отдыха, снизилось: в 2020 году оно составило 7,5%, в 2019-м – 6%.
Ранее Владимир Путин обратился с напутствием к российским школьникам перед началом нового учебного года. Президент отметил, что школа является важнейшим элементом в жизни человека, общества и государства, который помогает им развиваться.
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