Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все подмосковные школы готовы к началу учебного года. Об этом он заявил во время оперативного совещания с министрами и главами округов.

"В этом году у нас 115 тысяч первоклашек, 980 тысяч учеников, и все школы у нас готовы. Спасибо и учителям, и родителям, которые из ряда муниципалитетов сегодня пришли и доложат о состоянии наших школ", – сказал он.

Воробьев добавил, что в День знаний линейки будут проводить в очном формате.

"Очень надеюсь, что погода будет приятная, мы соблюдем и все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, будет у всех прекрасное настроение", – добавил губернатор.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.