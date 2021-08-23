Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки в Подмосковье

11:50
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все подмосковные школы готовы к началу учебного года. Об этом он заявил во время оперативного совещания с министрами и главами округов.
"В этом году у нас 115 тысяч первоклашек, 980 тысяч учеников, и все школы у нас готовы. Спасибо и учителям, и родителям, которые из ряда муниципалитетов сегодня пришли и доложат о состоянии наших школ", – сказал он.
Воробьев добавил, что в День знаний линейки будут проводить в очном формате.
"Очень надеюсь, что погода будет приятная, мы соблюдем и все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, будет у всех прекрасное настроение", – добавил губернатор.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.
Школы с 1 сентября начнут работу в очном формате
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: