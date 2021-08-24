Собянин оценил масштаб программы комплексного развития бывших промзон Москвы

19:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Реализуемая в Москве программа комплексного развития территорий бывших промзон по масштабу сопоставима с программой реновации жилищного фонда, заявил Сергей Собянин.
По словам мэра, на сегодняшний день в программу входят порядка 130 территорий.
"Это такая революция для Москвы, она сопоставима с реновацией жилья, которую мы проводим. Реновация промзон по своему масштабу нисколько не меньше. Это порядка 7 триллионов рублей инвестиций, около 500 тысяч рабочих мест, миллионы квадратных метров жилья для москвичей", – сказал Собянин в эфире Первого канала.
Он отметил, что реализация данного масштабного проекта позволит развить экономику столицы и значительно улучшить условия жизни москвичей.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.
По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.
Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов развития территорий бывших промзон
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