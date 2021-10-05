Дроны посыпались с неба на людей во время светового шоу в Китае

В Китае шоу дронов едва не закончилось для зрителей травмами. ЧП случилось в провинции Хэнань в центральной части страны.

В середине светового представления что-то пошло не так и с неба посыпались дроны. Люди уворачивались от них, как могли. Посмотреть на шоу собрались примерно пять тысяч человек. Некоторые смогли укрыться в ближайшем торговом центре.

Несмотря на возникшую панику, давки удалось избежать. Данных о травмированных зрителях нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.