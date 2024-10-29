Адвокат заявил, что электронный браслет запрещает рэперу Гуфу приближаться к бане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

После суда 25 октября на ногу рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) надели электронный браслет, который запрещает ему посещать только баню в подмосковной Апрелевке, где у него произошли конфликт и драка. Об этом рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин РИА Новости.

Браслет на рэпера надели в тот же день, когда судом была избрана мера пресечения – запрет определенных действий. По словам адвоката, решение было принято не потому, что следствие считает, что он склонен к побегу.

"По сути, это инициатива УФСИН по Московской области. У него только два запрета: посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими", – отметил Жорин.

Драка с участием Гуфа произошла 23 октября. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

По иной версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч.

Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. В результате между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Источник заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа.

Тогда Жорин сообщил, что конфликт на самом деле начал друг артиста, так как их компанию пытались снять на видео.

На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Также на него возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Ему также грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили СМИ.

Суд избрал другому фигуранту этого дела, ставшему одним из участников драки в подмосковной Апрелевке, запрет определенных действий. Теперь ему нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтовые и СМС-сообщения, контактировать со свидетелями и другими участниками процесса, а также получать посылки и бандероли.