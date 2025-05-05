Рэпер Гуф назвал телеведущую Сябитову странной

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Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) на шоу "Кстати" назвал телеведущую Розу Сябитову странной после знакомства с ней на шоу "Сокровища Императора", передает "Газета.ру".

"Я думал, что это образ у нее в программе "Давай поженимся". А она такая и приехала. Ну то есть один в один. Мы офигели! <…> Странное появление. Я представлял, что она какая-то человечная", – высказался музыкант.

Гуф также заявил, что "Сокровища Императора" его измотали. По его словам, он впервые участвовал в подобных шоу.

Ранее рэпер анонсировал прощальный тур. Он начнется 7 июня 2025 года в Минске. Затем исполнитель отправится в Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Омск и другие города. Завершение тура ожидается в Москве, однако на афише указано, что число концертов может увеличиться.