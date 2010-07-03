Звезду со шпиля Северного речного вокзала отреставрируют в Москве

В Москве началась реставрация звезды со шпиля исторического здания Северного речного вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.
"В рамках комплексной реставрации Северного речного вокзала специалисты демонтировали главный декоративный элемент – легендарную звезду, которая на протяжении 80 лет венчала шпиль здания", – сообщили в Мосгорнаследии.
Отмечается, что звезда была изготовлена в 1935 году на заводе имени Вячеслава Молотова. Каркас элемента выполнен из нержавеющей стали с соединением точечной сваркой. Здание самого Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее в Мосгорнаследии сообщили, что реставраторы обнаружили старые барельефы в павильоне "Биология" на ВДНХ.
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