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Москва 24

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08 июля, 23:40

Звезду со шпиля Северного речного вокзала отреставрируют в Москве

город культура

08 июля, 23:40

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве началась реставрация звезды со шпиля исторического здания Северного речного вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия.

"В рамках комплексной реставрации Северного речного вокзала специалисты демонтировали главный декоративный элемент – легендарную звезду, которая на протяжении 80 лет венчала шпиль здания", – сообщили в Мосгорнаследии.

Отмечается, что звезда была изготовлена в 1935 году на заводе имени Вячеслава Молотова. Каркас элемента выполнен из нержавеющей стали с соединением точечной сваркой. Здание самого Северного речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в Мосгорнаследии сообщили, что реставраторы обнаружили старые барельефы в павильоне "Биология" на ВДНХ.

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город культура

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