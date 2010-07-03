Скейт-парк появится в парке "Дружбы" на севере Москвы

Скейт-парк площадью более 500 квадратных метров появится в парке "Дружбы" на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента капремонта.

Как уточнили в ведомстве, работы по обустройству новых спортивных площадок уже начались. Три из них расположатся в северной части парка, в районе дома № 4, корпуса 3 на улице Фестивальная. Еще одну откроют напротив дома № 32 на улице Лавочкина.

"Будет обустроен скейт-парк площадью более 500 квадратных метров. На площадке площадью более 100 квадратных метров установят многофункциональную раму для воркаут", − сказано в сообщении пресс-службы.

По данным Агентства "Москва", универсальная площадка будет равна примерно 800 "квадратам", а по ее периметру установят ограждение. Там все желающие смогут поиграть в баскетбол и хоккей. Кроме того, в парке обустроят специальную площадку для игры в пинг-понг с четырьмя столами.

Благоустроенный парк станет комфортной зоной для "семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом", подчеркнули в департаменте капремонта. Завершить работы планируют уже в этом году.

Ранее сообщалось, что до конца года в парке "Дружбы" появится новая аллея для памятников. Она пройдет от скульптурной композиции "Дети мира" в сторону Флотской улицы. До тех пор, пока аллею не украсят скульптуры, она будет напоминать пешеходную дорожку длиной около 150 метров. В парке также разобьют клумбы и цветники, сделают походы к памятникам. Вдоль дорожек поставят скамейки, фонари и урны.