Скейт-парк появится в парке "Дружбы" на севере Москвы

Скейт-парк площадью более 500 квадратных метров появится в парке "Дружбы" на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента капремонта.
Как уточнили в ведомстве, работы по обустройству новых спортивных площадок уже начались. Три из них расположатся в северной части парка, в районе дома № 4, корпуса 3 на улице Фестивальная. Еще одну откроют напротив дома № 32 на улице Лавочкина.
"Будет обустроен скейт-парк площадью более 500 квадратных метров. На площадке площадью более 100 квадратных метров установят многофункциональную раму для воркаут", − сказано в сообщении пресс-службы.
По данным Агентства "Москва", универсальная площадка будет равна примерно 800 "квадратам", а по ее периметру установят ограждение. Там все желающие смогут поиграть в баскетбол и хоккей. Кроме того, в парке обустроят специальную площадку для игры в пинг-понг с четырьмя столами.
Благоустроенный парк станет комфортной зоной для "семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом", подчеркнули в департаменте капремонта. Завершить работы планируют уже в этом году.
Ранее сообщалось, что до конца года в парке "Дружбы" появится новая аллея для памятников. Она пройдет от скульптурной композиции "Дети мира" в сторону Флотской улицы. До тех пор, пока аллею не украсят скульптуры, она будет напоминать пешеходную дорожку длиной около 150 метров. В парке также разобьют клумбы и цветники, сделают походы к памятникам. Вдоль дорожек поставят скамейки, фонари и урны.
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