Дома за 60 рублей продают в швейцарской деревне

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Деревня Монти-Щага на юге Швейцарии объявила о продаже домов за один швейцарский франк (примерно 64 рубля).

Как сообщает газета Daily Mail, предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, поэтому будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.

Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре неподалеку от итальянской границы, откуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо, передает портал News.ru.

Местные власти надеются, что распродажа поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.

Власти итальянского города Самбука-ди-Сицилия ранее также устроили распродажу – с молотка за символическую плату в 1 евро ушли 16 заброшенных зданий.