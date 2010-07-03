На Остоженке отремонтируют фасады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов. Работы ведутся по четырем адресам – это жилые дома в Кропоткинском и Еропкинском переулках, одно нежилое здание на Остоженке.

"Фасады зданий заметно обветшали: появились трещины, начали отслаиваться штукатурка и краска. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей зданий от загрязнений, пыли, старых слоев краски и вздувшейся штукатурки. Затем они заделают трещины, выполнят шпатлевку и грунтовку фасадов. Помимо этого, будут отремонтированы оконные откосы и металлические отливы. Старые водосточные трубы заменят на новые", – передает портал мэра и правительства Москвы сообщение департамента капремонта.

Завершить ремонт планируют осенью.

Здания покрасят фасадной краской, устойчивой к солнечному свету и неблагоприятным погодным условиям. Цвет подбирается в соответствии с колористическим паспортом дома и цветовой гаммой соседних зданий. Строительные леса огородили специальной сеткой.

Адреса домов, фасады которых начали ремонтировать:



Кропоткинский переулок, дом 4, строение 1

Кропоткинский переулок, дом 9

Еропкинский переулок, дом 4

улица Остоженка, дом 53а

В планах – отремонтировать фасады еще 18 зданий на Остоженке, в Мансуровском, Сеченовском, Всеволожском и Лопухинском переулках.

Пять домов, фасады которых планируют отремонтировать, являются памятниками архитектуры: особняки и городские усадьбы XVIII–XX веков.

