На Остоженке отремонтируют фасады

10:46
10:46
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов. Работы ведутся по четырем адресам – это жилые дома в Кропоткинском и Еропкинском переулках, одно нежилое здание на Остоженке.
"Фасады зданий заметно обветшали: появились трещины, начали отслаиваться штукатурка и краска. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей зданий от загрязнений, пыли, старых слоев краски и вздувшейся штукатурки. Затем они заделают трещины, выполнят шпатлевку и грунтовку фасадов. Помимо этого, будут отремонтированы оконные откосы и металлические отливы. Старые водосточные трубы заменят на новые", – передает портал мэра и правительства Москвы сообщение департамента капремонта.
Завершить ремонт планируют осенью.
Здания покрасят фасадной краской, устойчивой к солнечному свету и неблагоприятным погодным условиям. Цвет подбирается в соответствии с колористическим паспортом дома и цветовой гаммой соседних зданий. Строительные леса огородили специальной сеткой.
Адреса домов, фасады которых начали ремонтировать:
Пять домов, фасады которых планируют отремонтировать, являются памятниками архитектуры: особняки и городские усадьбы XVIII–XX веков.
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