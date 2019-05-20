Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю, передает телеканал Москва 24. Хотя власти согласовали установку и сам монумент готов, москвичи до сих пор спорят. Одни утверждают, что памятник Булгакову будет вызывать негатив, а другие считают странным, что в сквере все это время не было монумента в честь писателя.

Собравшиеся в сквере – люди интеллигентные и стараются избегать конфликтов. Однако, когда дело касается установки памятника знаменитому писателю, происходит "булгаковская чертовщина". Житель Пресненского района Роман Ткач не отрицает, что автор "Матера и Маргариты" достоин монумента, но, по его мнению, "это человек великий, а не тот, с которым нужно сидеть на скамейке и панидбратски похлопывать по плечу, и повязывать шарфик". "А почему вы решили, что кто-то будет с ним сидеть, если памятник установят посередине клумбы, да еще и на высоте полтора метра!" – возмущаются в ответ сторонники скульптуры. Тогда противники приводят в качестве примера Киев, где бронзового Булгакова в лучшем случае безвкусно наряжают, а иногда могут и гамбургер на скрещенные руки положить.

Москвичка Елена Ткач, например, считает, что на пересечении Большого и Малого Козихинских переулков уместнее будут смотреться скульптуры козы и козленка. Женщина напомнила, что с XIX века это место называлось Козихой, добавив, что проект скамейки со скульптурами животных подготовили еще в 2013 году.

Жительница Пресненского района Галина, в свою очередь, возглавляет лагерь сторонников монумента писателю. По ее словам, появления памятника ждут не только местные жители. "Когда вопрос задают, где памятник Булгакову, мне приходится рассказывать, что пока его еще нет, мы его согласовываем и так далее. Для многих иностранцев это удивительная история", – пояснила она.

Макет памятника сейчас находится в музее-театре Булгакова. В стильном плаще и тройке писатель сидит на наполовину разломанной скамье. Этот образ символизирует трагические события, произошедшие в жизни литератора.

В муниципалитете округа Пресненский подтвердили, что памятник в сквере установят после завершения работ по благоустройству. "Решение мы принимали, оно в силе, оно согласовано. Вопросов никаких не должно возникнуть", – подчеркнул глава муниципального округа Дмитрий Юмалин.

В Москве знаменитый на весь мир автор пока увековечен только одной скульптурой: фигура писателя парит над землей, отталкиваясь от рукописных листов романа. Скульптура установлена возле дома № 35А на Пироговке, где Михаил Булгаков прожил несколько лет и работал над первыми редакциями "Мастера и Маргариты".

Между тем открытие памятника в Булкаговском сквере пока под вопросом, несмотря на официальное разрешение. Коалиция противников монумента не сдается.

Ранее сообщалось, что дом-музей Булгакова начал продавать необычные сувениры – копии знака "Запрещено разговаривать с неизвестными". Сам знак впервые появился на Патриарших в июне 2012 года. На нем изображены силуэты героев знаменитого булгаковского романа "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот. После установки знак много раз таинственным образом "исчезал". В последний раз это произошло 20 мая 2019 года.