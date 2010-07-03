После кражи знака "Запрещено разговаривать с неизвестными" начата проверка

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Полиция организовала проверку после кражи знака "Запрещено разговаривать с неизвестными" на Патриарших прудах, сообщает Агентство "Москва".

О краже в правоохранительные органы сообщила исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова. По ее словам, знак похитил неизвестный.

Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" украли накануне. По словам Скляровой, судя по всему, это случилось ночью.

Знак регулярно становится жертвой вандалов – его обливают краской, но чаще всего просто воруют. Аналогичный инцидент произошел в апреле. После этого случая знак пообещали сделать из антивандальных материалов и покрыть дополнительной защитной пленкой.

В очередной раз его восстановили в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая. В дальнейшем в "Булгаковском доме" планируют запустить продажу знаков, чтобы предотвратить кражи.

Знак ʺЗапрещено разговаривать с незнакомцамиʺ появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года, так как именно здесь начинается действие романа Михаила Булгакова ʺМастер и Маргаритаʺ. На знаке изображены три силуэта: Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Надпись представляет собой измененное название первой главы романа ʺНикогда не разговаривайте с неизвестнымиʺ.

