Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" снова украли

Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" вновь похитили на Патриарших прудах.
"Мы предпринимаем действия, чтобы вернуть знак. Будем просматривать близлежащие камеры видеонаблюдения, потому что, судя по всему, это случилось ночью, ибо еще вчера знак был", – рассказала Агентству "Москва" исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.
Знак регулярно становится жертвой вандалов – его обливают краской, но чаще всего просто воруют. Аналогичный инцидент произошел в апреле. После этого случая знак пообещали сделать из антивандальных материалов и покрыть дополнительной защитной пленкой. В дальнейшем в "Булгаковском доме" планируют запустить продажу знаков, чтобы предотвратить кражи.
Знак ʺЗапрещено разговаривать с незнакомцамиʺ появился на Патриарших прудах 19 июня 2012 года, так как именно здесь начинается действие романа Михаила Булгакова ʺМастер и Маргаритаʺ. На знаке изображены три силуэта: Воланд, Коровьев и кот Бегемот. Надпись представляет собой измененное название первой главы романа ʺНикогда не разговаривайте с неизвестнымиʺ.
Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" на Патриарших прудах вернули в 8 раз
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