Дом-музей Булгакова начал продавать копии знака "Запрещено разговаривать с неизвестными"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Музей-театр "Булгаковский дом" начал продавать всем желающим копии знака "Запрещено разговаривать с неизвестными". Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор музея Наталья Склярова.

"Сувениры-знаки уже можно приобрести в нашем музее", − отметила директор.

Она также рассказала, что было решено перенести установку нового знака на Патриарших прудах. По ее словам, знак уже не раз похищали, и прежде всего необходимо наладить видеонаблюдение за ним.

"Пока мы не установили камеру и знак, что объект находится под видеонаблюдением", − уточнила Склярова. Она добавила, знак планируют вернуть на место на следующей неделе, когда уладят вопрос с установкой камер.

Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" впервые появился на Патриарших прудах в июне 2012 года. На нем изображены силуэты героев знаменитого булгаковского романа "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот.

После установки знак много раз таинственным образом "исчезал". В последний раз это произошло совсем недавно − 20 мая 2019 года. Полиция организовала проверку.