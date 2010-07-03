В Митине благоустроили 15 дворов по программе "Мой район"

В столичном районе Митино в рамках программы "Мой район" провели капитальное благоустройство 15 дворов. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО).
В ходе работ были отремонтированы проезжая часть и пешеходные дорожки, тротуары, приведены в порядок газоны. В пресс-службе добавили, что всего в 2019 году в Митино комплексно благоустроят 18 дворовых территорий.
Ранее благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской завершилось в Южном Тушине в рамках программы "Мой район". Была благоустроена территория более шести гектаров. При разработке проекта были учтены пожелания жителей.
Программа "Мой район" стартовала в 2018 году в ходе избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.
В Митине отремонтируют детские и спортивные площадки
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