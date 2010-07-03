Пешеходную зону открыли в Южном Тушине по программе "Мой район"

Благоустройство бульварной зоны вдоль улицы Туристской завершилось в Южном Тушине в рамках программы "Мой район". Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа (СЗАО). Была благоустроена территория более шести гектаров.

При разработке проекта были учтены пожелания жителей.

"Здесь появились детские и спортивные площадки, дорожки, удобные лавочки, цветники, оригинальные игровые формы", – передает Агентство "Москва" слова префекта СЗАО Алексея Пашкова.

В рамках благоустройства отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров асфальта. Здесь также установили новые бордюры и выложили плиткой пешеходные дорожки.

На детских площадках положили новое безопасное прорезиненное покрытие. Установили турники, качели, горки и другие элементы игровых комплексов для детей.



"Эволюция Москвы": Южное Тушино

Программа "Мой район" стартовала в 2018 году в ходе избирательной кампании по выборам мэра Москвы. Ее инициировали активные москвичи, которые направляли мэру свои пожелания по улучшению разных районов столицы.

