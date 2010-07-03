Новые игровые площадки обустроили в Детском Черкизовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На востоке Москвы на территории Детского Черкизовского парка обустроили новые детские площадки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.

Одна площадка площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится в южной части парка. Там обустроили разнообразные качалки на пружинах с изображением различных животных, площадку для занятий альпинизмом, качели и батуты. Для удобства посетителей рядом с площадкой организована парковка для велосипедов и самокатов. А в северо-восточной части парка появилась тематическая площадка "Путешествие".

Ранее в Детском Черкизовском парке привели в порядок здание Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". В ходе ремонта специалисты произвели замену старых окон, установили три дверных блока, отремонтировали и покрасили фасад, привели в порядок кровлю здания. Новый вид обрели пандусы, лестницы и козырьки у входа.

Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.

