Новые игровые площадки обустроили в Детском Черкизовском парке

11:03
11:03
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На востоке Москвы на территории Детского Черкизовского парка обустроили новые детские площадки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта Москвы.
Одна площадка площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится в южной части парка. Там обустроили разнообразные качалки на пружинах с изображением различных животных, площадку для занятий альпинизмом, качели и батуты. Для удобства посетителей рядом с площадкой организована парковка для велосипедов и самокатов. А в северо-восточной части парка появилась тематическая площадка "Путешествие".
Ранее в Детском Черкизовском парке привели в порядок здание Дворца творчества детей и молодежи "Преображенский". В ходе ремонта специалисты произвели замену старых окон, установили три дверных блока, отремонтировали и покрасили фасад, привели в порядок кровлю здания. Новый вид обрели пандусы, лестницы и козырьки у входа.
Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка планируют закончить до конца июля. В ходе благоустройства на территории парка появился кластер альтернативных видов спорта площадью более четырех тысяч квадратных метров.
Детский Черкизовский парк площадью более 14 гектаров расположен в Преображенском районе Москвы рядом со станцией метро "Черкизовская". По соседству находятся стадион "РЖД Арена" и Черкизовский пруд. Комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка началось в марте 2019 года. Работы планируют завершить этим летом.
Благоустройство Детского Черкизовского парка почти завершено
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