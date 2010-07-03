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Город

16:32

Дом 1900 года постройки отремонтируют в Замоскворечье

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Замоскворечье проведут капитальный ремонт жилого дома, возведенного в 1900-м году. Проектную документацию уже согласовала Мосгосэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о здании по адресу: улица Бахрушина, дом 16, строение 1. Существующий архитектурный облик строения сохранится.

Фасад здания расчистят от старой краски, оштукатурят и заново покрасят. Декоративные элементы будут восстановлены.

На лестничных площадках и некоторых технических помещениях устроят новый пол из керамогранитной плитки, ступени лестниц покроют специальным полимерным составом.

Там заново покрасят стены и потолок, приведут в порядок деревянный поручень ограждения лестниц и металлические перила. Металлическую дверь в подъезд обновят.

Также будет проведена модернизация инженерно-технических сетей здания – системы электроснабжения, отопления, магистральных трубопроводов и стояков системы канализации.

Предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему зданию.

Ранее Москомэкспертиза согласована проектную документацию на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома 1941 года постройки на улице Новорязанской.

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