ДТП с российскими туристами в Доминикане. Что известно

Автобус с 39 российскими туристами перевернулся в Доминикане. Никто из россиян в ДТП не погиб, однако несколько человек попали в больницу, причем в тяжелом состоянии. Что известно об аварии – в материале Москвы 24.

Российские туристы пострадали в аварии в Доминикане

Что произошло

Авария произошла на доминиканском курорте Пунта-Кана в 15:15 (22:15 мск) 26 ноября. Автобус, следовавший в аэропорт La Romana, столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Всего в салоне находилось 39 российских туристов, два гида и водитель. Россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который совершил резкий маневр и перестроился прямо перед автобусом.

Пострадавшие

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи.

Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов. При этом потерпевших в критическом состоянии нет.

Видео: телеграм-канал Hue

Среди попавших в ДТП туристов есть трое детей. Двое из них находятся в госпитале под наблюдением врачей, их жизням ничего не угрожает. Еще один несовершеннолетний находится в гостинице.

Как рассказал Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки. По данным СМИ, речь идет о ребенке. В то же время представители туроператора пока не могут подтвердить информацию об ампутации рук. Они заявили, что на данный момент от врачей никакой официальной информации по этой ситуации нет.

Евдокимов добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход.

Фото: соцсети

Помощь туристам

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.

Семеро попавших в аварию туристов уже вылетели в Москву на запланированном рейсе. Пятеро человек размещены в отеле. Специалисты туроператора Anex Tour оказывают помощь туристам, находясь непосредственно с ними. В туроператоре сообщили, что держат ситуацию под контролем.