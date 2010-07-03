Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

Фото: сайт Diario Libre

Автобус с 70 туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Listín Diario.

По имеющимся данным, авария произошла вблизи города Игуэй. Автобус с туристами направлялся в аэропорт.

На место происшествия были отправлены машины скорой помощи и вертолеты. Предположительно, в автобусе могли находиться россияне.

Видео: YouTube

Информация о жертвах на данный момент не поступала. По данным РИА Новости, в аварии пострадали более 20 человек, среди них есть дети.

Ранее движение было затруднено на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в Москве. Причиной ограничений стали ДТП.