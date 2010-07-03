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Москва 24

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Происшествия

26 ноября, 21:56

Движение затруднено на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе из-за ДТП

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта затруднено на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе из-за ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:10 в районе дома 8 по Можайскому шоссе. Там лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ и Ford. Травмы получил один человек. На месте работают экстренные службы города.

Еще одно ДТП произошло в 20:20 в районе дома 23 по Кутузовскому проспекту при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу. Там водитель такси совершил наезд на препятствие. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на Профсоюзной улице движение транспорта было затруднено из-за столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля "Лада".

Авария произошла недалеко от станции метро "Новые Черемушки". Обошлось без пострадавших.

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