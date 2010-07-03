Движение затруднено на Профсоюзной улице из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Едем по Москве"

На Профсоюзной улице затруднено движение транспорта из-за столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля "Лада", сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла недалеко от станции метро "Новые Черемушки". По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне три полосы были перекрыты в районе 76-го километра МКАД из-за аварии. Там произошло столкновение трех автомобилей, пострадал один человек.