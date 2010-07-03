Автомобиль врезался в мачту городского освещения на Ленинградском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль столкнулся с мачтой городского освещения на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на 26 километре магистрали. Как отмечается, автомобиль Suzuki врезался в фонарный столб. В результате столкновения пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в районе Текстильщики столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек госпитализирован. Инцидент произошел по адресу: Волгоградский проспект, дом 47.

