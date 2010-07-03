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Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Михаила Евдокимова, руководителя отделения посольства России в Венесуэеле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Инцидент произошел во вторник, 27 ноября. Автобус с российскими туристами направлялся в аэропорт, по пути столкнулся с грузовиком, выскочившим на дорогу. Никто из россиян не погиб, однако многих из них госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Сообщается, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Одной из россиянок потребовалось ампутировать обе руки. По информации посольства РФ, в автобусе находились 35 россиян.

Михаил Евдокимов уточнил, что почти все пострадавшие в ДТП – москвичи. В числе тех, кто получил травмы, также есть дети. Руководитель отделения российского посольства отметил, что доминиканский министр туризма лично заверил его, что пострадавшим россиянам окажут всю необходимую помощь.

