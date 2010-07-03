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Москва 24

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Происшествия

07:08

Две аварии с участием общественного транспорта произошли в Иркутске

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два ДТП с участием маршрутных такси и автобуса случились в Иркутске утром в среду. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД региона.

"Два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта произошли утром в среду в центре Иркутска и в Свердловском районе", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что первое ДТП произошло на улице Академическая. Водитель автомобиля Toyota Ractis не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в маршрутное такси. После этого в заднюю часть маршрутки въехал автобус. Пострадавших в результате инцидента нет.

В центре Иркутска приблизительно в это же время произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Toyota RAV 4. В маршрутке на момент столкновения находились 12 человек. Одному из пассажиров медики оказали помощь.

Сотрудники ГИБДД в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее туроператор сообщил о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане. Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в местный аэропорт.

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