Две аварии с участием общественного транспорта произошли в Иркутске

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Два ДТП с участием маршрутных такси и автобуса случились в Иркутске утром в среду. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД региона.

"Два дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта произошли утром в среду в центре Иркутска и в Свердловском районе", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что первое ДТП произошло на улице Академическая. Водитель автомобиля Toyota Ractis не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу, где она врезалась в маршрутное такси. После этого в заднюю часть маршрутки въехал автобус. Пострадавших в результате инцидента нет.

В центре Иркутска приблизительно в это же время произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Toyota RAV 4. В маршрутке на момент столкновения находились 12 человек. Одному из пассажиров медики оказали помощь.

Сотрудники ГИБДД в данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.

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