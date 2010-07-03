Движение полностью восстановили на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе в столице

Движение автотранспорта восстановили на западе Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции.

Сообщалось, что во вторник, 26 ноября, водитель такси совершил наезд на препятствие. Авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 23 при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу.

"Движение на Кутузовском проспекте при съезде на Большую Дорогомиловскую улицу, где произошел наезд автомобиля такси на препятствие, в настоящее время возобновлено", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, движение было затруднено из-за столкновения автомобилей ВАЗ и Ford на Можайском шоссе в районе дома 8 в сторону области.

"Также движение полностью восстановлено на Можайском шоссе в сторону области", – добавили в пресс-службе.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в Доминикане. По информации посольства РФ, на момент столкновения внутри находились 35 россиян.