Движение по МКАД в районе Химкинского моста восстановили

На 76-м км МКАД перекрыты три полосы из-за аварии

Движение по МКАД в районе Химкинского моста осуществляется по всем полосам после ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Из-за ДТП с тремя автомобилями на 76 километре МКАД было перекрыто три полосы. В настоящее время движение осуществляется по всем полосам", – отметила собеседница агентства, добавив, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на данном участке дороги столкнулись три автомобиля. Другие подробности инцидента уточняются.

Накануне автомобиль Suzuki столкнулся с мачтой городского освещения на Ленинградском шоссе. Инцидент произошел на 26 километре магистрали. В результате столкновения пострадал один человек.

