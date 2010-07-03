Anex Tour держит под контролем ситуацию с туристами в Доминикане

Фото: телеграм-канал "Москвич"

Туроператор Anex Tour держит под контролем ситуацию с российскими туристами, пострадавшими в ДТП в Доминикане, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. Семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

"Принимающий офис туроператора поездки Anex Tour держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами. Телефон горячей линии принимающей стороны +18098334570", – говорится в сообщении.

Авария произошла на доминиканском курорте Пунта-Кана в 15:15 (22:15 мск) 26 ноября. Автобус, следовавший в аэропорт La Romana, столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. Пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи.

Часть людей доставили в столичную больницу вертолетами. Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии. Их направили в клинику в Санто-Доминго. Среди попавших в ДТП туристов есть трое детей. Двое из них находятся в госпитале под наблюдением врачей, их жизням ничего не угрожает. Еще один несовершеннолетний находится в гостинице.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который совершил резкий маневр и перестроился прямо перед автобусом.

Россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

