Автомобиль протаранил здание на Новослободской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль въехал в здание на Новослободской улице в столице, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

ЧП произошло в районе дома 43/63. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина выехала на тротуар и врезалась в здание.

"На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и подробная информация уточняются", – говорится в сообщении.

В настоящий момент заняты две полосы движения из четырех в сторону Оружейного переулка.

По информации столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry, не справившись с управлением, врезался в два попутно двигавшихся авто, после чего выехал на тротуар и въехал в витрину магазина.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, на данный момент его осматривают врачи. В аварии пострадавших нет, сообщили в ГИБДД.

Ранее грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный мост на 30-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа.

