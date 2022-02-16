Автомобиль протаранил здание на Новослободской улице в Москве

15:47
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль въехал в здание на Новослободской улице в столице, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".
ЧП произошло в районе дома 43/63. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина выехала на тротуар и врезалась в здание.
"На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и подробная информация уточняются", – говорится в сообщении.
В настоящий момент заняты две полосы движения из четырех в сторону Оружейного переулка.
По информации столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry, не справившись с управлением, врезался в два попутно двигавшихся авто, после чего выехал на тротуар и въехал в витрину магазина.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, на данный момент его осматривают врачи. В аварии пострадавших нет, сообщили в ГИБДД.
Ранее грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный мост на 30-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, пострадал водитель КамАЗа.
Автомобиль въехал в магазин светотехники на Новослободской улице в Москве
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