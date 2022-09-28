Автомобилист заблокировал проезд машине скорой помощи в Балашихе

В Балашихе водитель не давал машине скорой помощи заехать во двор. На кадрах видно, что легковушка заблокировала проезд перед автомобилем с проблесковыми маячками. На дороге собрались люди.

Водителя уговаривали сдать назад и пропустить медиков, но тот из принципа продолжал стоять на своем. По словам очевидцев, конфликт растянулся на полчаса. Инцидент произошел в микрорайоне Южный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.