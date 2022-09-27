Директор московской школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

Директор одной из столичных школ решил добровольно идти защищать Донбасс. Он пришел в мобилизационный пункт.

Руководитель школы № 1794 Александр Чуфистов рассказал, что в прошлом служил в артиллерии. И в семье все мужчины служили в Вооруженных силах РФ.

Несколько тысяч москвичей отправились участвовать в специальной военной операции добровольно еще до объявления частичной мобилизации. По возвращении домой они смогут занять прежнее место на работе. Госдума приняла соответствующий закон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.