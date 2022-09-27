Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска распределят по пяти клиникам Москвы

В Москву доставили пятнадцать пострадавших при стрельбе в ижевской школе. Пострадавших при стрельбе в школе Ижевска распределят по пяти клиникам столицы. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Самолет МЧС уже доставил раненых в столицу. Как они перенесли дорогу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.