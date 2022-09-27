На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации

Команды на отправку в часть формируют военные комиссариаты столицы. В Северо-Восточном округе три военкомата – Бутырский, Останкинский и Бабушкинский – для удобства логистики объединили на базе резервных пунктов на улице Яблочкова и на ВДНХ. Туда приходят москвичи, получившие повестку, и добровольцы.

На службу мобилизованных провожают родители и близкие.

"Родители провожают, друзья, любимая подруга, пока что. Жду ее ответа после возвращения", – рассказал один из призывников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.