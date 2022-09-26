Синоптик спрогнозировал "июльскую" погоду на юге России в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В ближайшие дни на юге России прогнозируется потепление до 30 градусов, температура воды на курортах Черноморского побережья составит 22–23 градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Августовская и даже июльская погода ожидает юг России. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет 25 градусов, а в последующем потеплеет до 28–30 градусов. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа. Существенных осадков не прогнозируется", – приводит слова метеоролога ТАСС
В Сочи в понедельник ожидается 24–25 градусов тепла, а во вторник – 26–28 градусов, продолжил синоптик. В Феодосии прогнозируется 23–25 градусов. В первой половине недели в Крыму сохраняется вероятность небольшого дождя, во второй половине недели осадков не ожидается, отметил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что в некоторых регионах Урала и Западной Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки, сильный ветер и гололедица. По словам синоптика, температура воздуха понизится сразу на 15–20 градусов.
В Москве до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7–12 градусов тепла. Во второй половине недели осадков в столице станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, уточнил метеоролог.
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