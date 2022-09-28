Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

28 сентября в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, в Москве порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 08:00 до 20:00 среды. Кроме того, до 08:00 в столице действует аналогичное предупреждение в связи с дождем.

В Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 28 сентября. До 12:00, отмечают метеорологи, в области возможны сильные дожди.

До конца сентября в Москве будет холодно и дождливо, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7–12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском краях ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.



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