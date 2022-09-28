Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
28 сентября в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
По прогнозам синоптиков, в Москве порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 08:00 до 20:00 среды. Кроме того, до 08:00 в столице действует аналогичное предупреждение в связи с дождем.
В Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 28 сентября. До 12:00, отмечают метеорологи, в области возможны сильные дожди.
До конца сентября в Москве будет холодно и дождливо, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7–12 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском краях ожидаются аномально теплые октябрь и ноябрь. В декабре температура ниже климатической нормы ждет Чукотку, Камчатку и Магаданскую область.
Столичные синоптики пообещали теплую погоду к 1 октября
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: