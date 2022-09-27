Минувшее лето в Москве стало самым светлым за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году лето в Москве стало самым солнечным за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в летние месяцы можно было наблюдать 1 012 часов солнечного сияния.

"В среднем каждый день солнце светило 11 часов. Это очень много", – подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что такое явление связано с тем, что летом в столице и европейской части России основное влияние на погоду оказывали антициклоны, при которых нисходящее движение воздуха препятствует развитию облаков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше 12 градусов.

По словам синоптика, во второй половине недели осадков станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью. В четверг днем ожидается 9–14 градусов, в пятницу будет уже 11–16 градусов, а в выходные воздух прогреется до 13–18 градусов.

Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в городе выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 20% от месячной нормы.



Облачная погода сохранится в столице до конца недели

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!