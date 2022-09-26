Новости мира: Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска

07:30
С 26 сентября Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска. Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами. Через автодорожные пункты пропуска россиян перестали пропускать в Польшу еще на прошлой неделе. Отмечают, что меры принимают в отношении граждан РФ, которые путешествуют в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.
Власти Грузии не подтвердили информацию о закрытии границ для мужчин из России. Об этом написал информационный центр Джавахети. Слухи о том, что граница может быть закрыта 26 сентября, начали распространяться после слов одного из грузинских депутатов о намерении не пускать в страну россиян призывного возраста. Ранее члены правящей партии страны утверждали, что введение визового режима, а также каких-либо ограничений для граждан России исключено.
Сильвио Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в сенат Италии. Об этом говорят предварительные данные, которые публикует МВД. Бывший премьер Берлускони возглавляет партию "Вперед Италия". 85-летний политик уже набрал 48% голосов, заметно опередив ближайшего соперника. Партия входит в правоцентристскую коалицию, которая сейчас побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии. Подсчет голосов продолжается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: