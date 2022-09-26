Новости мира: Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска

С 26 сентября Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска. Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами. Через автодорожные пункты пропуска россиян перестали пропускать в Польшу еще на прошлой неделе. Отмечают, что меры принимают в отношении граждан РФ, которые путешествуют в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.

Власти Грузии не подтвердили информацию о закрытии границ для мужчин из России. Об этом написал информационный центр Джавахети. Слухи о том, что граница может быть закрыта 26 сентября, начали распространяться после слов одного из грузинских депутатов о намерении не пускать в страну россиян призывного возраста. Ранее члены правящей партии страны утверждали, что введение визового режима, а также каких-либо ограничений для граждан России исключено.

Сильвио Берлускони побеждает в своем одномандатном округе на выборах в сенат Италии. Об этом говорят предварительные данные, которые публикует МВД. Бывший премьер Берлускони возглавляет партию "Вперед Италия". 85-летний политик уже набрал 48% голосов, заметно опередив ближайшего соперника. Партия входит в правоцентристскую коалицию, которая сейчас побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии. Подсчет голосов продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.