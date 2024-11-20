Жительница Приангарья Галина рассказала, что спала в тайге на лежанке из веток

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Жительница Иркутской области Галина рассказала в беседе с RT, как заблудилась в тайге и выживала там свыше 10 дней.

По ее словам, в лесу находилась база, на которой она охраняла технику. Женщина решила после отправиться за ягодами и по дороге потерялась.

"Везде был сплошной бурелом, поваленные ураганом деревья. Я сначала перелезала через них, пока сил хватало. Потом поняла, что заблудилась", – заявила Галина.

Днем она старалась идти на просветы солнца. При этом спала женщина на лежанке, которую сделала из веток. Однако у нее были проблемы с едой и водой, так как рядом не было никаких водоемов. Диких животных Галина не обнаружила, были слышны лишь вороны.

"Я уже лежала, сознание было как в тумане, когда услышала собачий лай, а через несколько минут со всех сторон появились мужчины с ружьями", – поделилась женщина моментом спасения.

Жительница Иркутской области находится в больнице. Медики были вынуждены ампутировать ей отмороженные ступни.

Ранее спасатели нашли спустя почти 20 дней в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, которая потерялась в Тункинском районе республики. Девушка была найдена в удовлетворительном состоянии и передана бригаде скорой помощи. Во время ее поисков спасатели обследовали более 130 квадратных километров леса.

